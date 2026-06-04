Supplenze docenti 2026 | gli interpelli per incarichi brevi all’infanzia

Per le supplenze brevi all'infanzia nel 2026, si utilizzerà la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Questa sarà attivata solo quando le graduatorie saranno completamente esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. La procedura si applica quindi solo in assenza di altre candidature idonee e disponibili.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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