Arriva MIMeraviglia percorso formativo su IA per DSGA e dirigenti scolastici Supplenze brevi gestite online da dicembre Riunione al MIM

Un incontro tecnico al Ministero dell'Istruzione e del Merito ha coinvolto la Direzione Generale per l'Edilizia Scolastica, i servizi digitali, la semplificazione, tecnici ministeriali e sindacati. È stata annunciata l’introduzione di MIMeraviglia, un percorso formativo sull’intelligenza artificiale rivolto a DSGA e dirigenti scolastici. Inoltre, da dicembre saranno gestite online le supplenze brevi.

Un incontro tecnico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha riunito la Direzione Generale per l'Edilizia Scolastica, i servizi digitali e la semplificazione, con i tecnici ministeriali e le sigle sindacali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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