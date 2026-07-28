Sui diritti umani siete come Nord Corea e Russia | la Francia attacca gli Usa sulle nomine all’Onu

La Francia critica gli Stati Uniti, affermando che non sono più un esempio per i diritti umani e che ora sono isolati, come alcuni paesi considerati autoritari. Secondo il commento, gli Stati Uniti non sono più ascoltati a livello internazionale e si trovano allo stesso livello di paesi come la Corea del Nord, il Nicaragua, il Mali e la Russia. La dichiarazione si riferisce alle recenti nomine degli Stati Uniti all’Onu.

“Gli Stati Uniti un tempo erano un faro per i diritti umani. Non più. Oggi si trovano isolati, al pari di Corea del Nord, Nicaragua, Mali e Russia. E il mondo non li ascolta ”. Così gli esponenti della delegazione francese alle Nazioni Unite hanno scritto sul loro account ufficiale, con tanto di hashtag #AmericaAlone. Si tratta dell’ennesimo scontro politico tra l’Eliseo del presidente Emmanuel Macron e la Casa Bianca sotto l’amministrazione di Donald Trump. Stavolta il tema che ha scatenato la reazione francese è stata la contrarietà degli Usa a dare un voto favorevole alla riconferma di Volker Türk come Alto Commissario per i diritti umani alle Nazioni Unite, per altri quattro anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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