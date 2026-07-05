corea del nord il boom delle auto private che sfida le sanzioni onu

In Corea del Nord, i prezzi delle auto private sono molto elevati rispetto ai salari medi, con una Lexus LX 570 del 2020 che arriva a 250 mila dollari, mentre una Mercedes-Benz S450L e una Toyota Land Cruiser 300 del 2023 costano rispettivamente 190 e 145 mila dollari. Questi prezzi indicano un mercato di auto di lusso in contrasto con le sanzioni internazionali, che limitano le importazioni di veicoli nel paese. La presenza di auto di alta gamma suggerisce un mercato parallelo o approcci non ufficiali per l’acquisto di veicoli.

Una Lexus LX 570 del 2020 costa 250 mila dollari. Per una Mercedes-Benz S450L e una Toyota Land Cruiser 300 del 2023 ne servono rispettivamente 190 e 145 mila. I prezzi dell’Amisan Automobile Technology Service Center sono salati. Non potrebbe essere altrimenti per il più importante concessionario di auto straniere di lusso in Corea del Nord. La risoluzione 2397 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vieta infatti la vendita e il trasferimento di qualsiasi veicolo nel Paese governato da Kim Jong-un. Eppure nelle strade di Pyongyang è ormai comune imbattersi in macchine tedesche, giapponesi e cinesi. Il traffico, fino a qualche anno fa assente, è cresciuto fino a diventare un problema quotidiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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North Koreas car boom brings traffic jams to Pyongyang

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