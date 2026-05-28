Terremoto Onu | quegli esperti pagati dai regimi per pilotare i report sui diritti umani

«Palazzo di Vetro», più che un luogo uno slogan. Che l'Organizzazione delle Nazioni Unite fosse ormai un'istituzione politica di fatto senza autorità è cosa nota a tutti. Che si fosse trasformata in un organo ideologico con cui strumentalizzare l'opinione pubblica dietro lauto compenso lo si sta scoprendo inchiesta dopo inchiesta. E l'ultima ad opera di «UN Watch» ne è la triste conferma. Ma partiamo dalla fonte. «UN Watch» è un'organizzazione non governativa con sede a Ginevra la cui missione è quella di monitorare le prestazioni delle Nazioni Unite sulla base della propria Carta. È accreditata in stato consultivo speciale presso il Consiglio economico e sociale dell'Onu e associata presso il Dipartimento d'informazione pubblica delle stesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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TERREMOTO SPAVENTOSA SCOSSA DI MAGNITUDO 7.5: PAURA PER LA POPOLAZIONE E DIRAMATA ALLERTA TSUNAMI

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