Terremoto Onu | quegli esperti pagati dai regimi per pilotare i report sui diritti umani
Un rapporto dell’ONU rivela che alcuni esperti coinvolti nelle relazioni sui diritti umani sono stati finanziati da regimi autoritari. Si evidenzia come l’Organizzazione delle Nazioni Unite abbia perso parte della sua autorità, trasformandosi più in un simbolo politico che in un’istituzione con potere decisionale. La questione riguarda la possibile distorsione dei report ufficiali, influenzati da finanziamenti esterni provenienti da regimi che potrebbero voler pilotare le narrazioni sui diritti umani.
«Palazzo di Vetro», più che un luogo uno slogan. Che l'Organizzazione delle Nazioni Unite fosse ormai un'istituzione politica di fatto senza autorità è cosa nota a tutti. Che si fosse trasformata in un organo ideologico con cui strumentalizzare l'opinione pubblica dietro lauto compenso lo si sta scoprendo inchiesta dopo inchiesta. E l'ultima ad opera di «UN Watch» ne è la triste conferma. Ma partiamo dalla fonte. «UN Watch» è un'organizzazione non governativa con sede a Ginevra la cui missione è quella di monitorare le prestazioni delle Nazioni Unite sulla base della propria Carta. È accreditata in stato consultivo speciale presso il Consiglio economico e sociale dell'Onu e associata presso il Dipartimento d'informazione pubblica delle stesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
TERREMOTO SPAVENTOSA SCOSSA DI MAGNITUDO 7.5: PAURA PER LA POPOLAZIONE E DIRAMATA ALLERTA TSUNAMI
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