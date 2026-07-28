Strage Due Agosto Bologna torna in piazza | Nessuna coincidenza ma c' è ancora chi prova a parlare di pista palestinese

Notizia in breve

Il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna è stato commemorato con una manifestazione in piazza. Un manifesto, realizzato da una studentessa, recita: «Bologna 10.25. Nessuna coincidenza». La frase si riferisce all’orario dell’attacco. Non sono state annunciate altre iniziative ufficiali. La commemorazione si è svolta senza alterazioni o interruzioni, e alcuni partecipanti hanno commentato che non ci sono prove di una pista palestinese.