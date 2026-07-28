Strage Due Agosto Bologna torna in piazza | Nessuna coincidenza ma c' è ancora chi prova a parlare di pista palestinese
Il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna è stato commemorato con una manifestazione in piazza. Un manifesto, realizzato da una studentessa, recita: «Bologna 10.25. Nessuna coincidenza». La frase si riferisce all’orario dell’attacco. Non sono state annunciate altre iniziative ufficiali. La commemorazione si è svolta senza alterazioni o interruzioni, e alcuni partecipanti hanno commentato che non ci sono prove di una pista palestinese.
«Bologna 10.25. Nessuna coincidenza». Recita così il manifesto per il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, ideato da Sofia Marabello, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Perché la storia della bomba del 2 agosto 1980, ormai scritta nelle sentenze, va sempre ribadita. A sottolinearlo Paolo Lambertini alla sua prima volta in piazza Medaglie d’Oro da presidente dell’associazione familiari delle vittime dopo aver raccolto il testimone da Paolo Bolognesi. «Stanno cercando di riproporre la pista palestinese, nonostante anni di dati, nonostante tutto quello che i documenti, le sentenze ci hanno dato», dice Lambertini, facendo riferimento alla richiesta di analisi del dna dei resti di Maria Fresu per cercare di verificare l’eventuale presenza di soggetti esterni sul luogo dell’esplosione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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Due agosto, Bologna torna in piazza. Lepore: “Ma la città è ancora ferita per la morte di Fakir”Il 2 agosto si ricorda il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.
Temi più discussi: Strage di Bologna, 2 agosto 1980: storia e memoria; 2 agosto 1980: Castenaso partecipa alla commemorazione del 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna; Presentazione del Podcast Lampi - 2 agosto 1980; ‘Tra le macerie a mani nude’. Incontro sulla strage del 2 Agosto.
Ogni anno, il 2 agosto, Bologna torna nel luogo della sua ferita più profonda. Lo fa per ricordare le 85 vittime della strage alla stazione e oltre 200 feriti, per chiedere ancora una volta verità e giustizia, ma soprattutto per affermare chi siamo. Il 2 agosto non è un facebook
LAMPI – 2 AGOSTO 1980 #28luglio la presentazione del podcast di Sara Poledrelli, ricostruzione della strage alla stazione di #Bologna cgilmodena.it/?p=108740 @CgilBologna @cgilnazionale @ERCGIL @RosyMoon2024 @PinelliFederica x.com
Due agosto, il programma: Venite tutti al corteo, quest’anno più che maiIn città il sottosegretario all’Interno Molteni. Lambertini (Famigliari delle vittime): C’è chi cerca di riscrivere la storia, ma la verità delle sentenze va difesa. msn.com
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19 LUGLIO 1992 STRAGE DI VIA D'AMELIO Muoiono PAOLO BORSELLINO e 5 agenti di scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo LiMuli, Claudio Traina, e Emanuela Loi. L'unico sopravvissuto è l'agente Antonino Vullo: C'erano brande reddit