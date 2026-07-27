Il 2 agosto si ricorda il 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna. La città si prepara a tornare in piazza con un programma dedicato, anche se il sindaco ha affermato che Bologna è ancora “ferita” per la morte di un uomo avvenuta al Pilastro. La manifestazione comprende eventi e commemorazioni, mantenendo vivo il ricordo dell’attentato e delle vittime di allora. La commemorazione si svolgerà domenica, con partecipazione di rappresentanti e cittadini.

Bologna, 27 luglio 2026 - Bologna torna in piazza per il 46esimo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Il programma in vista di domenica è fitto e ricco, nonostante la città sia ancora “ferita”, usando le parole del sindaco Matteo Lepore, per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro. Ma “ogni volta che Bologna è ferita si ritrova nel manifestare democraticamente e in maniera non violenta in piazza”, e così sarà anche in occasione di quest’anno. Sul manifesto campeggia un enorme pannello, di quello che indicano i tempi dei treni in arrivo e in partenza, con un orario segnato: le 10.24, ovviamente. E una grande scritta gialla, evocativa: “Nessuna coincidenza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Due agosto, Bologna torna in piazza. Lepore: “Ma la città è ancora ferita per la morte di Fakir”

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Bologna 2 agosto... i giorni della collera

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