Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980 con una cerimonia in piazza. La commemorazione si svolge il 27 luglio, in vista del 46° anniversario, con diverse iniziative programmate per domenica. Il sindaco ha dichiarato che la città è ancora “ferita” dalla morte di un uomo al Pilastro, avvenuta recentemente. La manifestazione include discorsi, momenti di riflessione e commemorazioni pubbliche, mentre la città si prepara a ricordare le vittime di quell’attacco.

Bologna, 27 luglio 2026 - Bologna torna in piazza per il 46esimo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Il programma in vista di domenica è fitto e ricco, nonostante la città sia ancora “ferita”, usando le parole del sindaco Matteo Lepore, per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro. Ma “ogni volta che Bologna è ferita si ritrova nel manifestare democraticamente e in maniera non violenta in piazza”, e così sarà anche in occasione di quest’anno. Sul manifesto campeggia un enorme pannello, di quello che indicano i tempi dei treni in arrivo e in partenza, con un orario segnato: le 10.24, ovviamente. E una grande scritta gialla, evocativa: “Nessuna coincidenza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Strage 2 agosto, Bologna torna in piazza. Lepore: “Ma la città è ancora ferita per la morte di Fakir”

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Bologna, scontri tra manifestanti e polizia al corteo per la morte di Fakir

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