Stones sempre più vicino all’Inter | giovedì le visite mediche e la firma

Il difensore inglese John Stones arriverà a Milano giovedì per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. L’accordo tra il giocatore e il club è stato concluso e si attende solo il passaggio medico. La firma ufficiale segnerà l’ingresso di Stones nel team nerazzurro.

di Alberto Petrosilli Il difensore inglese Stones è atteso a Milano per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in nerazzurro. L’Inter è pronta ad accogliere John Stones. L’operazione è ormai alle battute finali e restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il difensore inglese è infatti atteso a Milano nella giornata di giovedì, quando sosterrà le visite mediche di rito e completerà l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Una volta conclusi i controlli sanitari, Stones firmerà il contratto che lo legherà all’Inter, dando ufficialmente il via alla sua nuova esperienza in Serie A con la maglia del club milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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