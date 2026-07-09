Ederson siamo ai dettagli | visite mediche in Inghilterra e firma con il Manchester United sempre più vicina

Ederson sta completando le visite mediche in Inghilterra, con il trasferimento al Manchester United che sembra imminente. Il giocatore si avvicina alla firma del contratto, mentre il mercato dell’Atalanta si muove con l’arrivo di Gaetano. La trattativa tra il portiere e il club inglese sta procedendo verso la conclusione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l’accordo sembra ormai definito.

Ederson Manchester United, conto alla rovescia: ultime visite in Inghilterra e firma ormai dietro l’angolo. Il mercato dell’ Atalanta vive ore di grande movimento: mentre in nerazzurro è atteso l’arrivo di Gaetano, si avvicina sempre di più il trasferimento di Ederson al Manchester United. Dopo l’eliminazione dal Mondiale con il Brasile, il centrocampista è pronto a salutare la Serie A e a compiere il grande salto in Premier League. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Ultimi step: visite mediche e firma. Ederson si trova già in Inghilterra, dove ha iniziato il primo ciclo di visite mediche con lo United. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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