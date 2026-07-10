Khalaili-Inter affare fatto! L’Union Saint-Gilloise ha accettato 25 milioni più bonus | oggi visite mediche e firma

L’Inter ha concluso l’acquisto di Anan Khalaili dall’Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Dopo diverse offerte, l’accordo è stato raggiunto e il giocatore effettuerà oggi le visite mediche e firmerà il contratto. È il secondo acquisto del calciomercato estivo per i nerazzurri.

L’ Inter porta a termine il secondo acquisto di questo calciomercato estivo: come riportato da Fabrizio Romano, l’ Union Saint-Gilloise, dopo diversi rilanci dei nerazzurri, ha accettato l’ultima offerta di 25 milioni più bonus per Anan Khalaili, giovane esterno israeliano. Diversi club avevano manifestato interesse verso il classe 2004, che è reduce da due ottime stagioni in Belgio e protagonista anche al girone di Champions League della passata stagione. Tra questi figuravano Newcastle, Crystal Palace e Ipswich dalla Premier, oltre a Cagliari, Atalanta e Napoli dalla Serie A, come rivelato dal padre Majdi ai microfoni della radio israeliana 103FM. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Khalaili e l'Inter Affare in Fase Cruciale

Notizie e thread social correlati

Khalaili-Inter, è fatta! Al Saint-Gilloise 25 milioni più bonus, sabato le visite medicheL'Inter ha concluso l'acquisto di Anan Khalaili dal Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus.

Inter-Napoli, scoppia il derby per Khalaili: l’Union Saint-Gilloise chiede 25 milioniL’Inter ha manifestato interesse per il terzino destro israeliano, nato nel 2004, attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise.

Temi più discussi: Khalaili all'Inter affare fatto: cifre, dettagli, contratto, ingaggio e quanto lo pagano i nerazzurri; Inter, è fatta per Khalaili: 25 milioni più bonus all'USG; Calciomercato Inter, assalto a Khalaili: superata la concorrenza del Napoli, ecco le cifre dell'affare; Inter, accelerata per Khalaili. E resta viva la pista Chalobah.

Khalaili all'Inter affare fatto: cifre e dettagli sul secondo colpo dei nerazzurri x.com

Quanto guadagna Khalaili all'Inter: ingaggio e dettagli del contrattoAppena sfumato Palestra, col quale c'era un accordo verbale totale prima dell'inserimento del Chelsea, l'Inter ha avuto sempre e solo un unico obiettivo per la fascia: Anan Khalaili. Israeliano classe ... calciomercato.com

Inter, Khalaili atteso a Milano: visite e firma, tutte le cifre dell'affareC'è voluto un ulteriore rilancio, ma, dopo un lungo tira e molla, è finalmente spuntata la fumata bianca: Khalaili sarà un giocatore dell’Inter, sbarcherà già oggi a Milano ed effettuerà subito le vis ... msn.com