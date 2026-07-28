Steward ambientali Tari ed Ecopoint I costi ricadono sui cittadini

Da ilgiorno.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scontro su steward ambientali, Tari ed Ecopoint. Roman: "Fumo negli occhi, i costi ricadono sui cittadini" Si accende il confronto politico a Pieve sul nuovo regolamento degli steward ambientali, sull’aggiornamento della Tari e sulla gestione dell’Ecopoint di via Mascagni. A sollevare le contestazioni è il consigliere di opposizione Vasile Roman, che parla di "fumo negli occhi" e di decisioni che "scaricano i costi sulla collettività".Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il regolamento che introduce gli steward ambientali. Roman spiega di aver presentato quindici quesiti, chiedendo il rinvio del provvedimento.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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