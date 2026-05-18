Tari 2026 il nuovo regolamento | isee per riduzione o esentare dalla tassa bonus ambientali e costi

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato le modifiche al regolamento sulla tassa sui rifiuti per il 2026. Tra le novità ci sono l’ampliamento delle fasce Isee previste per ottenere esenzioni o riduzioni e l’introduzione di nuove agevolazioni legate ai bonus ambientali e ai costi associati. Le modifiche interessano le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali, con un’attenzione particolare alle soglie di reddito e alle condizioni per usufruire delle riduzioni.

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