Tari 2026 il nuovo regolamento | isee per riduzione o esentare dalla tassa bonus ambientali e costi
Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato le modifiche al regolamento sulla tassa sui rifiuti per il 2026. Tra le novità ci sono l’ampliamento delle fasce Isee previste per ottenere esenzioni o riduzioni e l’introduzione di nuove agevolazioni legate ai bonus ambientali e ai costi associati. Le modifiche interessano le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali, con un’attenzione particolare alle soglie di reddito e alle condizioni per usufruire delle riduzioni.
Approvate le modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 2026. Tra le novità deliberate dal Consiglio comunale di Perugia sul fronte delle agevolazioni fiscali emergono: l’ampliamento delle fasce Isee per l’accesso alle esenzioni e riduzioni, nuove agevolazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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