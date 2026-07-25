Arrivano gli steward ambientali, incaricati di vigilare sulla corretta separazione dei rifiuti. La loro presenza mira a migliorare la qualità della raccolta differenziata e a ridurre i costi della tassa sui rifiuti. Questi operatori svolgeranno attività di controllo e informazione sul territorio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo alle modalità di smaltimento. La misura si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Una nuova figura per rafforzare i controlli sul territorio, migliorare la raccolta differenziata e contenere i costi della Tari. Con lo slogan "Più differenziamo, meno spendiamo", l’amministrazione comunale ha annunciato l’introduzione degli Steward Ambientali, un servizio che affiancherà l’attività già svolta dalla Polizia Locale, dall’Ufficio Ecologia e dagli agenti accertatori volontari. Gli steward avranno un duplice compito. Da un lato saranno impegnati nell’informazione e nell’educazione ambientale, fornendo supporto a cittadini e commercianti per favorire una corretta raccolta differenziata e diffondere le buone pratiche. Dall’altro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivano gli steward ambientali. Controlleranno la differenziata: "Più informazione e vigilanza"

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