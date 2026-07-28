stefano de martino cambia look il nuovo taglio mosso su instagram

Stefano De Martino ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra il nuovo taglio di capelli, caratterizzato da uno stile mosso e dall’effetto messy. Il cambiamento è stato effettuato dal suo parrucchiere e pubblicato sulla piattaforma social. Dopo aver concluso la partecipazione a una trasmissione televisiva, il conduttore si sta prendendo un periodo di riposo lontano dalla tv. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul taglio o sui motivi del cambio di look.

Stefano De Martino cambia look e stupisce con un taglio dall’effetto messy, svelato in un post Instagram dal suo parrucchiere. Il conduttore si sta godendo un po’ di meritato riposo lontano dagli schermi televisivi dopo aver salutato i telespettatori nell’ultima puntata di Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi tornerà in onda a settembre, nel frattempo Stefano sta ricaricando le batterie, ma soprattutto si sta preparando ad affrontare la sfida di Sanremo 2027. Il nuovo look di Stefano De Martino. L’estate di Stefano De Martino, lontano dalla tv e da Affari Tuoi, è iniziata con un cambio look. Il conduttore ha raggiunto Napoli dove, presso il suo parrucchiere di fiducia, ha realizzato un nuovo taglio di capelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Stefano De Martino cambia mestiere: Il nuovo parrucchiere di Herbert Ballerina!

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