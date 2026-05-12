Durante una trasmissione in diretta su Rai 1, il conduttore ha annunciato che prenderà il posto di Stefano De Martino, interrompendo momentaneamente la consueta programmazione. La fascia dell’access prime time, segnata da questo cambio improvviso, rappresenta un momento di grande affluenza per il pubblico televisivo italiano, che la segue quotidianamente come parte della propria routine serale.

Per milioni di telespettatori italiani la fascia dell’access prime time è diventata una vera e propria abitudine quotidiana, un appuntamento fisso che scandisce la fine della giornata. È lì che si concentra una parte importante dell’intrattenimento televisivo, tra leggerezza, gioco e momenti di emozione condivisa. Proprio per questo, l’annuncio arrivato in diretta ha avuto l’effetto di un cambio di passo immediato, capace di far intuire che il palinsesto di Rai1 sta entrando in una fase nuova e destinata a incidere sulle consuetudini del pubblico. Cambiamenti in Rai: l’annuncio ai fan di “Affari Tuoi”. Gli spettatori che ogni sera seguono il...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Arrivo io al posto di Stefano De Martino”. Si cambia: l’annuncio del conduttore in diretta su Rai 1

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