Su Instagram, Stefano De Martino ha pubblicato una foto in cui appare con grillz d’oro sui denti e un look completamente diverso dal solito. Il ballerino e conduttore, noto per il suo stile elegante, si presenta con un’immagine più aggressiva e stravolta, abbandonando l’abbigliamento raffinato di sempre. Il post ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato la scelta di un’immagine più trasgressiva.

Con un post Instagram, Stefano De Martino ha messo da parte il proprio look impeccabile cui ci ha abituati ad Affari Tuoi. Niente camicia bianca aderente, cravatta e pantaloni eleganti. Ha infatti deciso di mostrare un latto totalmente diverso. Ha pubblicato infatti un carosello in bianco e nero, sfoggiando un look ribelle, urban e, di fatto, totalmente inaspettato. Occhi puntati sulla sua dentatura, che vanta dei grillz d’oro. Più “street style” di così c’è poco altro. Look da bad boy. Le immagini pubblicate portano una firma ben riconoscibile, quella di Raffaele Marone, che il conduttore ha taggato nella caption. Giacca di pelle, sguardo provocatorio e bocca impreziosita da grillz dorati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino “cattivo” su Instagram, grillz d’oro sui denti e look stravolto

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