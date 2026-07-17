Il 9 luglio 2026, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva confessato come stesse facendo “tutte le valutazioni del caso” sul destino di Striscia la Notizia, visti soprattutto i numeri incredibili di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, capaci di spodestare Affari Tuoi, storico rivale del tg satirico nell’access prime time. Dopo 38 anni, secondo quanto filtrerebbe dall’azienda di Cologno Monzese, il programma di Antonio Ricci potrebbe venire cancellato definitivamente. “Striscia la Notizia” rischia la cancellazione A rilanciare la bomba è stato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Virgilio.it - Mediaset potrebbe chiudere Striscia la Notizia dopo 38 anni, il "messaggio" di Antonio Ricci a Berlusconi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Striscia la Notizia, ex inviato fa delle critiche durissime a Antonio Ricci, parole dirette «Non sono un “yes man”»Un ex inviato di Striscia la Notizia ha rivolto dure critiche a Antonio Ricci, dichiarando di non essere un “yes man”.

Striscia la Notizia rischia, Berlusconi fa tremare Ricci ma blinda Gf, Isola dei Famosi e Ruota della FortunaDurante un evento a Cologno Monzese, l’amministratore delegato di Mediaset ha annunciato i palinsesti per la nuova stagione, confermando la presenza...

Argomenti più discussi: Palinsesti Mediaset: Canale 5 punta tutto sulla musica, tre programmi a Michelle Hunziker. Pier Silvio Berlusconi: Striscia? Stiamo valutando. D'Urso? Ma quale veto; Mediaset, tutti i palinsesti della nuova stagione: nessuna notizia su Striscia la notizia.

Dopo 38 anni, Striscia la Notizia chiude. Finisce un'era televisivaL'era del tg satirico più longevo d'Italia sembra giunta al capolinea: le recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sui palinsesti Mediaset confermano che il destino di Striscia la Notizia è app ... today.it

Striscia… la conclusione: dopo 38 anni il tg satirico rischia di salutare definitivamente il pubblico. Chi consegnerà il tapiro a Mediaset?La possibile cancellazione di Striscia la Notizia dopo 38 anni segna la fine di un'epoca. Il programma di Antonio Ricci ha rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano, inventando un modello poi im ... affaritaliani.it