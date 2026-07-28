Oggi a Roma si è tenuto un incontro sulla fase decisiva per l’autorizzazione del nuovo stadio dei giallorossi a Pietralata. Il sindaco ha definito questa fase come preludio ai cantieri previsti per il 2026. La discussione ha coinvolto le autorità e i rappresentanti del progetto. Nessun dettaglio sui tempi o sui passaggi successivi è stato comunicato. La decisione sulla concessione delle autorizzazioni è attesa nelle prossime settimane.

Roma, 28 luglio 2026 - Si è svolto oggi a Roma un incontro importantissimo per portare avanti il progetto del nuovo stadio dei giallorossi a Pietralata. I giallorossi cercano una nuova casa e ora la strada per vederla finalmente nascere sembra stabilita. Oggi è stata avviata la conferenza dei servizi decisionaria: l'obiettivo è completare entro il mese di settembre il percorso di autorizzazioni per il nuovo stadio. Si parla di una struttura dal valore superiore al miliardo di euro. Questi lavori porteranno a una grande rivoluzione estetica nel quartiere di Pietralata, mentre per quanto riguarda lo stadio si parla di una struttura da circa 60mila posti a sedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Stadio Roma, sindaco Gualtieri: "Fase decisiva autorizzazione, preludio a cantieri 2026"

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