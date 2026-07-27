Stadio Roma il sindaco Gualtieri | Sarà uno dei più belli al mondo

Da video.gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Roma ha dichiarato che il nuovo stadio di Pietralata sarà uno dei più belli al mondo. La conferenza si è svolta nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei ministri Salvini e Abodi. Durante l'incontro sono stati presentati dettagli sul progetto, senza ulteriori specifiche tecniche o tempistiche fornite.

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Le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della conferenza nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per il progetto Stadio a Pietralata, a cui hanno preso parte anche i ministri Salvini e Abodi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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