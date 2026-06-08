Il sindaco di Roma ha annunciato che i progetti per i nuovi stadi di Roma e Lazio sono in fase avanzata. Sono stati definiti i dettagli e si sta procedendo con le autorizzazioni necessarie. La realizzazione degli impianti è considerata una priorità. Non sono stati forniti tempi specifici per l'inizio dei lavori. La fase attuale viene definita decisiva per l’avanzamento dei progetti.

I progetti dei nuovi stadi di Roma e Lazio compiono un nuovo passo avanti. A fare il punto sullo stato di avanzamento delle due opere è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che durante un’intervista ad Adn Talks ha illustrato le tempistiche e gli obiettivi dei percorsi amministrativi attualmente in corso. Secondo il primo cittadino, sia il progetto della Roma a Pietralata sia quello della Lazio al Flaminio stanno entrando in una fase importante dell’iter autorizzativo. Per entrambe le società l’obiettivo è arrivare alla realizzazione di impianti moderni, destinati non soltanto all’attività sportiva ma anche alla riqualificazione urbana di aree strategiche della città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Nuovi stadi di Roma e Lazio, il sindaco Gualtieri accelera: “Fase decisiva per la Capitale”

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