Un ragazzo di 12 anni è stato ferito a un piede da un arpione nel tratto di mare tra la Spiaggia Libera Attrezzata di Fernando Natale e il Lido Raggio di Sole da Enzo, a Sperlonga. Due giovani bagnini sono intervenuti per soccorrerlo. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni del ragazzo o sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 12 anni è stato soccorso dopo essersi ferito a un piede con un arpione nel tratto di mare compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata di Fernando Natale e il Lido Raggio di Sole da Enzo, nella zona Salette di Sperlonga. L’episodio è avvenuto sabato 20 giugno 2026 intorno alle 12.30. A intervenire sono stati Gianmaria Fallovo e Agostino Carroccia, due bagnini di salvataggio del 2006, residenti a Fondi e di origini campane. Il recupero e le prime cure. I due assistenti bagnanti hanno notato il giovane in difficoltà al confine tra le rispettive postazioni e si sono tuffati contemporaneamente per raggiungerlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sperlonga, dodicenne ferito da un arpione: salvato da due giovani bagnini

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