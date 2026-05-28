Un poliziotto di Firenze ha trovato un cucciolo di lupo ferito lungo la strada mentre si recava in ufficio. L’agente ha soccorso l’animale, che presentava ferite evidenti, e lo ha portato in un luogo sicuro. La vicenda si è verificata nei pressi di Montale, vicino alla via Zara. Il cucciolo è stato assistito e preso in custodia dal personale competente per le cure.

MONTALE (FIRENZE) – Un poliziotto della Questura di Firenze, nel raggiungere gli Uffici di via Zara per il suo turno di servizio, ha salvato un cucciolo di lupo. Il poliziotto si è immediatamente fermato e ha verificato essere un cucciolo di lupo ferito. Ha così bloccato il traffico con la sua autovettura segnalando il pericolo proteggendo nel contempo l’animale dal freddo coprendolo con un giubbotto. Il poliziotto ha poi attivato i protocolli di sicurezza per l’animale e per garantire la sicurezza stradale chiamando immediatamente il numero unico di emergenza. Una volta ricevuto l’ausilio, ha affidato il cucciolo a personale dell’Usl di Firenze specializzato nel recupero. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montale: cucciolo di lupo ferito per strada, salvato da poliziotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salvato il cucciolo di lupo intrappolato in un container a CorvaraUn cucciolo di lupo è stato trovato intrappolato all’interno di un container di riciclaggio a Corvara.

Investito da un'auto pirata, lo trovano ferito a bordo strada: salvato un giovane caprioloUn giovane capriolo maschio è stato trovato ferito e immobile lungo il ciglio di una strada provinciale.

Si parla di: Poliziotto salva un cucciolo di lupo nel Pistoiese.

Poliziotto salva un cucciolo di lupo nel PistoieseUn cucciolo di lupo è stato salvato da un poliziotto della questura di Firenze mentre stava raggiungendo gli Uffici di via Zara per il suo turno di servizio. (ANSA) ... ansa.it

Poliziotto libero dal servizio salva un cucciolo di lupo per stradaIl piccolo lupo era in strada, ferito e infreddolito. L'agente ha fermato il traffico e lo ha salvato coprendolo con un giubbotto ... gonews.it