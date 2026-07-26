Due giovani sono stati salvati da tre agenti fuori servizio mentre si trovavano bloccati tra gli scogli lungo il litorale di Sperlonga. La poliziotta e due militari della Guardia di Finanza, in vacanza, hanno intervenuto dopo averli trovati in difficoltà a causa delle forti correnti. L’intervento si è concluso con il salvataggio e l’evacuazione dei ragazzi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una passeggiata sul litorale si è trasformata in un intervento di emergenza a Sperlonga, dove una poliziotta e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno salvato due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A notare la situazione è stata Maria, agente della Polizia Scientifica di Napoli, attirata da alcune persone che indicavano con preoccupazione il promontorio della Grotta Azzurra. L’intervento in mare. Insieme a Domenico e Roberto, militari della Guardia di Finanza, la poliziotta ha appreso dagli assistenti bagnanti che un ragazzo e una ragazza non riuscivano più a tornare a riva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sperlonga: due giovani bloccati tra gli scogli, salvati da tre agenti fuori servizio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ladri smascherati da due agenti fuori servizioDue uomini sono stati fermati dopo aver tentato di svaligiare un negozio nel cuore della notte.

Anziana cade per strada e si frattura il setto nasale a Milano Marittima, salvata da due agenti fuori servizioDue agenti della Polizia di Stato, in servizio temporaneo a Milano Marittima, hanno soccorso un’anziana donna caduta per strada, fratturandosi il...