Sperlonga | due giovani bloccati tra gli scogli salvati da tre agenti fuori servizio
Due giovani sono stati salvati da tre agenti fuori servizio mentre si trovavano bloccati tra gli scogli lungo il litorale di Sperlonga. La poliziotta e due militari della Guardia di Finanza, in vacanza, hanno intervenuto dopo averli trovati in difficoltà a causa delle forti correnti. L’intervento si è concluso con il salvataggio e l’evacuazione dei ragazzi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una passeggiata sul litorale si è trasformata in un intervento di emergenza a Sperlonga, dove una poliziotta e due militari della Guardia di Finanza, tutti fuori servizio e in vacanza, hanno salvato due giovani rimasti bloccati tra gli scogli a causa delle forti correnti. A notare la situazione è stata Maria, agente della Polizia Scientifica di Napoli, attirata da alcune persone che indicavano con preoccupazione il promontorio della Grotta Azzurra. L’intervento in mare. Insieme a Domenico e Roberto, militari della Guardia di Finanza, la poliziotta ha appreso dagli assistenti bagnanti che un ragazzo e una ragazza non riuscivano più a tornare a riva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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