Marc Cucurella ha condiviso un video sui social che mostra il processo di tatuaggio del volto del commissario tecnico della nazionale spagnola, realizzato dopo la vittoria nel Mondiale. Il calciatore aveva promesso di tatuarsi il volto del ct in caso di successo della squadra nel torneo.

"Promessa mantenuta". Con queste parole Marc Cucurella ha postato sui social il video del making off del tatuagio che aveva promesso di fare in caso di vittoria con la Spagna al Mondiale: il volto del ct iberico Luis de la Fuente., Il neo terzino del Real Madrid infsati a inizio torneo aveva dichiarato che se avesse concluso il torneo da campione si sarebbe tatuato il volto del ct "in un posto visibile". Alla fine la scelta è ricaduta sul braccio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, Cucurella mantiene la promessa: tatuato il volto di De la Fuente

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