Alcuni calciatori della Spagna pronti a tatuarsi il volto di De la Fuente | Hanno fatto un errore

Notizia in breve

Alcuni calciatori della nazionale spagnola hanno deciso di tatuarsi il volto del commissario tecnico sul corpo, promettendo di farlo dopo la vittoria ai Mondiali. La scelta è stata annunciata come una promessa personale, che ora alcuni devono rispettare. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo del calcio, ma non sono stati specificati dettagli sui tempi o le modalità dei tatuaggi.