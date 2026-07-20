Alcuni calciatori della Spagna pronti a tatuarsi il volto di De la Fuente | Hanno fatto un errore
Alcuni calciatori della nazionale spagnola hanno deciso di tatuarsi il volto del commissario tecnico sul corpo, promettendo di farlo dopo la vittoria ai Mondiali. La scelta è stata annunciata come una promessa personale, che ora alcuni devono rispettare. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo del calcio, ma non sono stati specificati dettagli sui tempi o le modalità dei tatuaggi.
Il volto del Ct De la Fuente da tatuare sul proprio corpo. Alcuni calciatori della Spagna ora dovranno mantenere la promessa dopo la vittoria dei Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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