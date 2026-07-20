La Spagna è campione del mondo e ora c’è un conto da saldare | il tatuaggio del volto di De la Fuente

Da ilnapolista.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la vittoria ai Mondiali, alcuni calciatori della nazionale spagnola si sono impegnati a farsi tatuaggi con il volto del portiere De la Fuente. Questa scelta è stata fatta in seguito alle promesse fatte durante il torneo, e ora alcuni di loro stanno rispettando l’accordo. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sui luoghi delle incisioni. La consegna dei tatuaggi rappresenta un gesto simbolico legato alla vittoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vincere un Mondiale porta gioia, medaglie e — a quanto pare — anche qualche debito con l’ago del tatuatore. Dopo il trionfo della  Spagna  sull’Argentina, diversi giocatori della Roja devono ora onorare le promesse fatte durante il torneo. E la più clamorosa riguarda il volto del ct  Luis de la Fuente, che alcuni di loro si erano impegnati a tatuarsi sul corpo. La promessa di Cucurella (e non solo). A rilanciare la vicenda è stato lo stesso account ufficiale della Spagna su X, con una frecciata: “ Non so se ricordate la promessa di un difensore con i capelli lunghi. Vi suona familiare?”. Il riferimento è a  Marc Cucurella, tra i primi ad aver giurato il tatuaggio, in compagnia di  Álex Baena e Borja Iglesias. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la spagna 232 campione del mondo e ora c8217232 un conto da saldare il tatuaggio del volto di de la fuente
© Ilnapolista.it - La Spagna è campione del mondo, e ora c’è un conto da saldare: il tatuaggio del volto di De la Fuente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maratón de Biografías de los GRANDES GENIOS de la MÚSICA

Video Maratón de Biografías de los GRANDES GENIOS de la MÚSICA

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina 1-0: la Roja è campione, de La Fuente sul tetto del mondo. Lacrime per MessiLa Spagna ha vinto 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, conquistando il titolo.

Spagna campione del mondo, De La Fuente esalta i suoi: «Sono un esempio per tutta la nazione»Dopo la vittoria in finale contro l’Argentina, il commissario tecnico della nazionale spagnola ha dichiarato che il successo rappresenta un esempio...

Temi più discussi: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta: battuta l’Argentina 1-0 ai supplementari; Spagna Campione del Mondo! Vince la finale con l'Argentina, cronaca e risultato · Mondiali di calcio 2026; 1-0 all'Argentina, la Spagna e' Campione del Mondo; La Spagna è campione del Mondo: battuta l’Argentina 1 a 0.

la spagna è campioneLa Spagna è campione del mondo, Ferran Torres stende l’Argentina in una finale dominataVincic concede 5 minuti di recupero. La Spagna resiste e difende l’1-0 che vale il secondo trionfo in Coppa del Mondo. Ferran Torres come Iniesta in Sudafrica nel 2010 nell’1-0 all’Olanda in finale. calciomercato.it

la spagna è campioneSpagna campione del mondo, a Roma la festa dei tifosi a Campo de' FioriLa Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale contro l'Argentina la Roja supera 1-0 la nazionale sudamericana detentrice del trofeo e completa il passaggio di co ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web