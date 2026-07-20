Dopo la vittoria ai Mondiali, alcuni calciatori della nazionale spagnola si sono impegnati a farsi tatuaggi con il volto del portiere De la Fuente. Questa scelta è stata fatta in seguito alle promesse fatte durante il torneo, e ora alcuni di loro stanno rispettando l’accordo. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sui luoghi delle incisioni. La consegna dei tatuaggi rappresenta un gesto simbolico legato alla vittoria.

Vincere un Mondiale porta gioia, medaglie e — a quanto pare — anche qualche debito con l’ago del tatuatore. Dopo il trionfo della Spagna sull’Argentina, diversi giocatori della Roja devono ora onorare le promesse fatte durante il torneo. E la più clamorosa riguarda il volto del ct Luis de la Fuente, che alcuni di loro si erano impegnati a tatuarsi sul corpo. La promessa di Cucurella (e non solo). A rilanciare la vicenda è stato lo stesso account ufficiale della Spagna su X, con una frecciata: “ Non so se ricordate la promessa di un difensore con i capelli lunghi. Vi suona familiare?”. Il riferimento è a Marc Cucurella, tra i primi ad aver giurato il tatuaggio, in compagnia di Álex Baena e Borja Iglesias. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Spagna è campione del mondo, e ora c’è un conto da saldare: il tatuaggio del volto di De la Fuente

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