Deloitte ha evidenziato che la crescente diffusione dei servizi digitali, l’espansione dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo delle infrastrutture di pagamento rendono necessaria la trasformazione dell’ecosistema digitale e finanziario a livello europeo. La relazione sottolinea l’importanza di nuovi investimenti nelle infrastrutture tecnologiche per sostenere questa evoluzione.

La crescita dei servizi digitali, la diffusione dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture di pagamento rendono sempre più imprescindibile a livello europeo la trasformazione dell'ecosistema digitale e finanziario. Secondo gli ultimi dati della Banca Centrale Europea, nel primo semestre del 2025 i pagamenti non cash dell'area euro hanno raggiunto quota 77,7 miliardi, in crescita del 7,7% su base annua, ma le infrastrutture su cui poggiano queste transazioni soffrono di una condizione di dipendenza strutturale da fornitori extra-UE. L'esempio più immediato è il mercato del cloud computing dove il maggiore operatore europeo ha solamente una quota del 2%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sovranità digitale e finanziaria, Deloitte: fondamentali nuovi investimenti sulle infrastrutture tecnologiche

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