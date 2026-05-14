Carpaneto il sindaco | Gestione finanziaria dell' ente prudente e ancorata ad alcuni fondamentali investimenti

Il Consiglio comunale di Carpaneto ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, che illustra la situazione finanziaria del bilancio dell’anno precedente. Il documento evidenzia un andamento prudente delle finanze comunali e si concentra su alcuni investimenti fondamentali. La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi lo scorso 29 aprile, alla quale hanno partecipato i membri dell’assemblea. La relazione evidenzia i dati relativi alle entrate e alle spese sostenute dall’ente nel corso dell’anno passato.

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