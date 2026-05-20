L’importanza della sovranità digitale per rendere più solide le infrastrutture italiane

Nel contesto attuale, le infrastrutture del Paese sono strettamente collegate ai sistemi digitali. Oggi, centrali energetiche, ospedali, reti di trasporto, sistemi di pagamento e telecomunicazioni si basano su architetture informatiche che garantiscono il funzionamento quotidiano delle attività. La crescente interconnessione tra componenti fisici e digitali rende fondamentale rafforzare la sovranità digitale, per assicurare la gestione autonoma e sicura di questi sistemi.

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