L’importanza della sovranità digitale per rendere più solide le infrastrutture italiane
Nel contesto attuale, le infrastrutture del Paese sono strettamente collegate ai sistemi digitali. Oggi, centrali energetiche, ospedali, reti di trasporto, sistemi di pagamento e telecomunicazioni si basano su architetture informatiche che garantiscono il funzionamento quotidiano delle attività. La crescente interconnessione tra componenti fisici e digitali rende fondamentale rafforzare la sovranità digitale, per assicurare la gestione autonoma e sicura di questi sistemi.
Nel mondo contemporaneo, la distinzione tra infrastrutture fisiche e digitali è ormai superata. Centrali energetiche, ospedali, reti di trasporto, sistemi di pagamento e telecomunicazioni dipendono da architetture informatiche che sostengono il funzionamento quotidiano del Paese. Quando queste si interrompono, gli effetti non restano confinati al cyberspazio ma incidono direttamente sulla vita dei cittadini, sull’operatività delle imprese e sulla continuità dei servizi essenziali. In questo scenario, la sovranità digitale assume una crescente importanza. Il concetto fa riferimento alla capacità di uno Stato, di un’azienda o di un’organizzazione di mantenere il controllo sulle proprie tecnologie, sui dati e sulle infrastrutture critiche, senza dipendere da soggetti esterni che rispondono a normative e interessi differenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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