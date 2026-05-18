Il sorteggio del tabellone principale di Roland Garros 2026 si svolgerà alle 14.00. L’evento determinerà gli accoppiamenti delle prime fasi del torneo di tennis, che si giocherà sulla terra battuta francese. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali del torneo, consentendo agli appassionati di seguire in diretta l’estrazione dei match. La cerimonia coinvolge i principali tennisti ammessi, mentre le sessioni successive saranno accompagnate dal programma completo delle partite.

Il sorteggio del tabellone principale del Rolanda Garros 2026 di tennis si terrà alle ore 14.00 di giovedì 21 maggio: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, che si è confermato numero 1 del ranking ATP nell’aggiornamento rilasciato questa mattina, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio Roland Garros 2026: orario, programma, dove vederlo in streaming

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