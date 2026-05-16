Eurovision 2026 dove seguirlo in tv radio e streaming | orario canali e scaletta della finale

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà sabato 16 maggio nella Wiener Stadthalle di Vienna. La settantesima edizione del festival musicale vedrà la sua conclusione in questa data, con la trasmissione prevista in diretta anche in Italia. L’evento, che ha coinvolto numerosi partecipanti da vari paesi, si svolge nel capoluogo austriaco. La serata sarà visibile attraverso diversi canali televisivi, piattaforme di streaming e radio, con orari e scalette che saranno comunicati in anticipo.

Vienna, 16 maggio 2026 – L’ Eurovision Song Contest 2026 arriva alla serata decisiva. La finale della 70esima edizione è in programma sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, e sarà trasmessa in diretta anche in Italia. Dopo le due semifinali del 12 e del 14 maggio, il palco europeo della musica è pronto a incoronare il vincitore di questa edizione. Per il pubblico italiano l’appuntamento principale è su Rai 1, con la finale in onda dalle 21. Prima della diretta è prevista anche un’anteprima, in programma dopo il Tg1. Il commento italiano è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, già voci delle serate dell’Eurovision per la Rai. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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