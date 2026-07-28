Fabio Capello non cerca formule diplomatiche: “È stato un gran pasticcio ”. Il caso Pirlo, secondo il grande ex tecnico, è finito male perché “per non accettarlo come allenatore della Nazionale, si è andati a fondo cercando di trovare delle cose contro di lui ”, spiega in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’epilogo era prevedibile: Maldini e Leonardo, dopo essere stati rassicurati sull’autonomia, “si sono sentiti usati ”. Per Capello le loro dimissioni sono quindi “ normalissime ”, perché avevano accettato proprio per battere “una strada nuova, diversa, fuori dai canoni normali”. Pirlo a Capello piaceva: “Una cosa nuova”. Alla Juventus, ricorda, “non aveva fatto male”, poi aveva accumulato esperienze all’estero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andati a fondo per cercare delle cose contro Pirlo. Maldini e Leonardo si sono sentiti usati”: parla Fabio Capello

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