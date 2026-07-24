Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, è in fase avanzata di trattative per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. In passato, altri ex allenatori bianconeri hanno guidato la nazionale: Marcello Lippi, che ha vinto il Mondiale del 2006, e Cesare Prandelli, che ha diretto la squadra in due periodi differenti. Entrambi hanno avuto incarichi con la nazionale dopo aver lavorato con la Juventus, con risultati diversi.

di Francesco Spagnolo Andrea Pirlo è sempre più vicino ad essere il nuovo allenatore dell’Italia. Ecco come sono andati gli altri ex tecnici della Juve sulla panchina azzurra. La panchina dell’Italia parla da sempre bianconero. Con Andrea Pirlo ormai ad un passo dal guidare gli azzurri, l’ex centrocampista si inserirebbe all’interno di una prestigiosa e complessa tradizione: quella degli allenatori con un passato alla Juventus chiamati a guidare la Nazionale. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Ripercorrendo la storia azzurra, emergono modelli ed esperienze a cui Pirlo potebbe attingere per costruire il suo percorso. I grandi precedenti: Dalle stelle ai passi falsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pirlo ct dell’Italia, chi sono gli altri ex allenatori della Juve che si sono seduti sulla panchina azzurra e come sono andati

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