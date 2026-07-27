Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai rispettivi ruoli di direttore tecnico e advisor della nazionale, dopo meno di due settimane. La decisione è stata comunicata dal presidente della Lega Nazionale, che ha confermato il loro addio. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, né dettagli sui motivi delle dimissioni. La decisione segue un episodio legato al caso Pirlo, che ha coinvolto la squadra nelle ultime settimane.

Dopo neanche due settimane Paolo Maldini e Leonardo si dimettono dall’incarico di dt e advisor della Nazionale. A confermarlo il presidente della Lnd, Giancarlo Abete: “Hanno comunicato la volontà di dimettersi. Adesso bisogna ripartire da zero. Non siamo abituati a queste situazioni. Bisogna ripartire con un progetto serio. Non è stato fatto ancora nessun nome sul nuovo ct “. Nella giornata di oggi era arrivata anche la comunicazione da parte di Andrea Pirlo del suo non essere più “candidato” alla panchina della Nazionale. “ Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldini e Leonardo si sono dimessi: addio alla Nazionale dopo il caso Pirlo

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Totti alladdio di Maldini

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