Sonia Bruganelli ha risposto alle critiche sui social, affermando che spesso si attribuisce alle donne la responsabilità di problemi vari. La sua reazione è stata pubblica, e ha sottolineato come i pregiudizi si concentrino frequentemente sulle donne. Dopo le accuse ricevute, ha deciso di intervenire, evidenziando le ingiustizie legate ai preconcetti di genere.

Dopo le numerose critiche lette sui social, Sonia Bruganelli decide di intervenire pubblicamente e punta il dito contro i preconcetti che colpiscono le donne. Ecco perché il suo sfogo sta facendo discutere. Leggi anche: Sonia Bruganelli parla per la prima volta della malattia della figlia e del delicato intervento: «Non trapianto di cuore» Negli ultimi anni Sonia Bruganelli è stata spesso al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, la produttrice ha iniziato una relazione con il ballerino Angelo Madonia, scelta che continua ad attirare commenti e opinioni sui social. Nelle ultime ore, però, Bruganelli ha deciso di non restare in silenzio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sonia Bruganelli è furiosa e ha ragione: il suo discorso non fa una piega, è sempre colpa delle donne! Ecco i fatti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sonia Bruganelli furiosa con Marco Salvati: “Usi mia figlia, schifo di persona”Sonia Bruganelli ha pubblicato alcune stories sui social, esprimendo la sua delusione nei confronti di Marco Salvati, che l'ha ricontattata dopo un...

El País: Mbappé e Valverde come John Lennon: era tutta colpa di Yoko Ono, è sempre colpa delle donneNel corso di una recente pubblicazione, un quotidiano spagnolo ha paragonato i comportamenti di due calciatori del Real Madrid a quelli di John...

Argomenti più discussi: Sonia Bruganelli fa piazza pulita dei ‘suoi’ autori: l’indiscrezione sul repulisti in atto e il destino dell’amico (speciale) silurato; Sonia Bruganelli sbotta dopo gli insulti sulla relazione con Angelo Madonia: Le vostre vite sono tristi.

Sonia Bruganelli sbotta contro gli hater: Perché vedete solo il marcio?Sonia Bruganelli replica agli attacchi social sulla relazione con Angelo Madonia e denuncia il doppio standard sulle coppie con differenza d'età: Perché vedete solo il marcio?. quilink.it

Sonia Bruganelli fa piazza pulita dei ‘suoi’ autori: l’indiscrezione sul repulisti in atto e il destino dell’amico (speciale) siluratoL'ex di Paolo Bonolis, stando agli ultimi retroscena, avrebbe deciso di rinnovare il suo 'pool' di collaboratori nella società SDL. In passato si era scontrata con Salvati. libero.it