Nel corso di una recente pubblicazione, un quotidiano spagnolo ha paragonato i comportamenti di due calciatori del Real Madrid a quelli di John Lennon, suggerendo che le tensioni siano state causate dalle partner femminili dei giocatori. La notizia si inserisce in un momento di difficoltà per il club, caratterizzato da critiche rivolte a Mbappé e a un altro calciatore, entrambi al centro di discussioni e malcontento tra i tifosi e la stampa. La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social e sui media sportivi.

Nel pieno della crisi del Real Madrid, due tra i calciatori più criticati, ovvero Kylian Mbappé e Federico Valverde, sono finiti nella trappola di John Lennon e Yoko Ono; molte delle colpe dello scarso rendimento o di comportamenti poco consoni sono state date alle compagne dei due giocatori, ovvero Ester Expósito e Mina Bonino. Criticate le compagne di Mbappé e Valverde. In realtà, scrive El País, viene tirata in ballo la figura della “donna-strega” soltanto quando un uomo appare instabile emotivamente: Anche dopo l’assassinio di John Lennon, l’artista giapponese continuava a essere percepita come una strega malvagia con un potere quasi soprannaturale su Lennon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - El País: Mbappé e Valverde come John Lennon: era tutta colpa di Yoko Ono, è sempre colpa delle donne

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VALVERDE NÃO FOI O ÚNICO QUE APANHOU NO REAL!

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