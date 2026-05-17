Sonia Bruganelli ha pubblicato alcune stories sui social, esprimendo la sua delusione nei confronti di Marco Salvati, che l'ha ricontattata dopo un periodo di silenzio. In modo diretto, ha accusato Salvati di usare sua figlia a suo vantaggio e ha commentato con toni duri la situazione. La discussione riguarda un episodio recente che ha portato la influencer a mostrare il suo disappunto pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa reazione.

Con alcune stories Sonia Bruganelli spiazza e si mostra dura nei confronti di Marco Salvati che l'ha ricontattata dopo tempo come se nulla fosse Oggi però si è indignata perchéMarco Salvati, storico collaboratore di Bonolis, le ha scritto per chiederle delle condizioni di salute della figlia, dopo mesi in cui si è schierato contro di lei, esprimendo giudizi molto duri, e a volte anche cattivi. Infattiquando Lucio Presta, qualche mese fa, ha spiattellato i tradimenti che Sonia avrebbe fatto a Paolo Bonolis– quando erano ancora sposati-Salvatiha rilasciato interviste per schierarsi contro di lei. Oggi lui le ha scritto per sapere come sta la figlia e alloraBruganelli ha deciso di diffondere sui social ciò che sta accadendo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sonia Bruganelli furiosa con Marco Salvati: “Usi mia figlia, schifo di persona”

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