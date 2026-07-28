Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sole e melanoma, schermi protettivi e cancro: è bufera su un video social pubblicato da Debora Rasio, nutrizionista e specialista in Oncologia che su Instagram sentenzia: "Quando si parla di melanoma il primo pensiero è che sia causato dal sole. I dati, però, dicono altro: una maggiore esposizione solare protegge dal melanoma". Invece "le creme solari aumentano il rischio di tutti i tumori della pelle e soprattutto del melanoma". Per prevenirlo, "la vitamina D che produciamo esponendoci al sole è il più importante fattore protettivo". Affermazioni che la dottoressa mette nero su bianco citando alcuni studi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sole non causa melanoma", bufera su nutrizionista-oncologa Rasio. Dermatologi: "Mistificazione e follia"

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