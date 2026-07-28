Un dibattito tra dermatologi riguarda il modo di esporsi al sole. La discussione si concentra sul fatto che una maggiore esposizione senza protezioni e durante le ore più calde potrebbe aumentare il rischio di sviluppare melanoma, il tumore della pelle più comune. La questione riguarda la correlazione tra raggi UV e formazione di melanomi e se l'esposizione prolungata possa offrire qualche tipo di protezione naturale.

Esporsi al sole, troppo, senza protezioni e negli orari sbagliati rappresenta un fattore di rischio per il melanoma, il tumore della pelle più diffuso. Così, almeno, ripetono da tempo i dermatologi. Ora, però, a far discutere è un video, postato da Debora Rasio sui propri account social, nel quale smentisce o quantomeno ridimensiona quelle che finora erano considerate delle certezze. Il sole e il melanoma, cosa dice Debora Rasio. “Quando si parla di melanoma il primo pensiero è che sia causato dal sole. I dati, però, dicono altro”. Così Debora Rasio nel video finito al dentro delle polemiche. Il medico e nutrizionista, esperta in oncologia, mette in dubbio l’ effetto negativo dei raggi solari nel favorire l’insorgenza di melanomi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Più ti esponi al sole più sei protetto”, è polemica tra i dermatologi su melanomi e raggi UV

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