Pelle al sole | dai dermatologi il decalogo per una ‘fotoprotezione su misura’

Con l’arrivo dell’estate, i dermatologi hanno pubblicato un decalogo per una fotoprotezione personalizzata. Il documento fornisce indicazioni pratiche su come proteggere la pelle dai raggi UV, suggerendo l’uso di creme solari adeguate e comportamenti corretti. Il focus è sulla scelta di prodotti e strategie specifiche in base alle caratteristiche individuali e alle diverse situazioni di esposizione al sole.

(Adnkronos) – Con l'arrivo dell'estate, la protezione della pelle torna al centro dell'attenzione. Per affrontare in sicurezza la stagione estiva, la SIDeMaST (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse) – in una nota – ricorda che la strategia più efficace deriva dall'associazione tra corretto utilizzo dei prodotti fotoprotettivi, comportamenti responsabili e consulenza specialistica quando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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