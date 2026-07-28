Non siamo più dentro gli anni d’oro dello sport cittadino ma Siena mantiene una posizione stabile all’interno della classifica sull’ indice di sportività stilata come ogni anno da ‘ Il Sole 24 Ore ’. Secondo questa speciale graduatoria infatti Siena e la sua provincia resta per il secondo anno di fila al quarantesimo posto su scala nazionale, col quoziente di 295.7 punti che valgono la quarta piazza in Toscana, appena fuori dal podio, dopo Firenze, Livorno e Lucca. L’indice di sportività (che misura qualità e diffusione dello sport a livello provinciale), giunto alla 20esima edizione, si basa su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Lanazione.it - Siena: indice di sportività. Quarantesima posizione e quarta tra le toscane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

The Mall Firenze Golf Cup, al via la quarta edizione della competizione tra le colline toscaneIl 6 giugno si svolge la quarta edizione della Firenze Golf Cup, una competizione tra le colline toscane organizzata da The Mall Simon Luxury Outlets.

L’indice di sportività: Milano batte TrentoMilano ha vinto la ventesima edizione dell’indice di sportività delle province italiane, superando Trento.

Temi più discussi: Siena: indice di sportività. Quarantesima posizione e quarta tra le toscane; Indice di sportività 2026, Firenze resta nell'élite dello sport italiano. Toscana protagonista con cinque province nelle top 50; Indice di sportività, Firenze nella top 10; Pisa è 47ª nell'Indice di sportività nazionale.

Indice di sportività, una provincia toscana nella top 10TOSCANA: Giù dal podio ma tra le prime 10 in Italia, nella classifica elaborata per Il sole 24 ore Firenze spicca soprattutto negli sport individuali ... toscanamedianews.it

Indice di sportività 2026, Firenze resta nell'élite dello sport italiano. Toscana protagonista con cinque province nelle top 50Il capoluogo è quinto nella classifica del Sole 24 Ore e guida la regione grazie ai primati nel nuoto e negli enti di promozione sportiva. Brillano anche Livorno, Lucca, Siena, mentre Prato sale sul p ... lanazione.it