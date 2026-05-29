Il 6 giugno si svolge la quarta edizione della Firenze Golf Cup, una competizione tra le colline toscane organizzata da The Mall Simon Luxury Outlets. La manifestazione coinvolge giocatori di golf e si svolge sui campi della regione. L'evento è aperto a partecipanti di diverse categorie e si svolge in una giornata di gare e incontri sportivi. La partecipazione è riservata a chi si è iscritto in anticipo.

Giunto alla sua quarta edizione, l’appuntamento si terrà sabato 6 giugno, dalle 9:30 alle 15:00. Al termine della gara, gli ospiti saranno accolti presso The Mall Firenze per un rinfresco, shopping tra i migliori fashion brand di lusso e per assistere alla cerimonia finale con la consegna di premi esclusivi. Attraverso questa competizione, The Mall Firenze non celebra solo l’eccellenza sportiva, ma ribadisce la propria vocazione nel creare momenti unici dove l’autenticità della tradizione toscana incontra il lusso contemporaneo. Un appuntamento d'eccezione che trasforma una giornata sul green in un’esperienza di stile a 360 gradi, riflettendo la cura e la ricercatezza che da sempre contraddistinguono l'universo di The Mall Simon Luxury Outlets. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Mall Firenze Golf Cup, al via la quarta edizione della competizione tra le colline toscane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Pedalando sulle colline beneventane, torna la Fountain Bike: alla Rocca la presentazione della quarta edizioneMartedì 28 aprile alle 10 si terrà la presentazione della quarta edizione di “Pedalando sulle colline beneventane – Fountain Bike”, una...

Olympius Cup, presentata la quarta edizione tra novità ed entusiasmoÈ stata presentata ufficialmente la quarta edizione di Olympius Cup, il torneo calcistico che coinvolge gli istituti superiori di Modena e provincia.

Argomenti più discussi: In cerca di consigli per gli acquisti? Questi sono i nostri love at first sight della settimana; Fiori estivi: questi sono i più belli e i più resistenti al caldo e al sole; Benedetta Bruzziches, il lusso visionario nato nella Tuscia; Lucca Fashion Weekend 2026: il programma completo per un weekend tra moda e creatività.