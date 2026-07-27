L’indice di sportività | Milano batte Trento

Milano ha vinto la ventesima edizione dell’indice di sportività delle province italiane, superando Trento. La classifica si è conclusa con un margine minimo tra le due province. La competizione valuta vari aspetti legati allo sport, ma i dettagli sui criteri non sono stati specificati. La differenza tra Milano e Trento è stata riscontrata all’ultimo momento, determinando il risultato finale. La competizione si è svolta con un punteggio molto ravvicinato.

di Giacomo Bagnasco, Andrea Gianni e Gianni Menicatti 27 luglio 2026 Milano, al fotofinish, spodesta Trento e si aggiudica la ventesima edizione dell’Indice di sportività delle province italiane. Il successo di Milano, a suo modo storico, non rappresenta, tuttavia, una vera sorpresa. Basti ricordare il progressivo avvicinamento di Milano alla vetta: settimo posto nel 2022, quinto nel 2023 e nel 2024, per la prima volta a podio nel 2025, in terza posizione. L’Olimpiade 2026, condivisa con Cortina, ha portato a Milano quel “plus” (organizzativo, economico, di attrattività internazionale, oltre che di risultati sportivi) utile per conquistare il primato dello sport italiano nei diversi aspetti che lo caratterizzano. 🔗 Leggi su Lab24.ilsole24ore.com

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