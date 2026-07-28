La crisi idrica si sta spostando al Nord, con i livelli del Po e dei laghi in calo. Dati recenti indicano che il 42,4% dell’acqua immessa in rete viene dispersa. Il 9 maggio, durante un question time, un ministro ha affermato che quest’anno la siccità ha interessato soprattutto il Sud e la Sicilia, mentre il Centro-Nord è stato meno colpito.

Il 9 maggio 2024, al question time del Senato, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) disse che «per fortuna quest’anno la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia e molto meno il Centro-Nord». Poi lo derubricò a lapsus. Due anni dopo la fortuna ha cambiato lato dello Stivale. Il 19 luglio 2026 il Po a Pontelagoscuro portava 348 metri cubi al secondo: il 38 per cento della media storica di 916 e cento sotto la soglia di 450 che tiene indietro il cuneo salino, dice l’ Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Lo stesso giorno Piacenza segnava 210, Cremona 285, e il mare risaliva i rami del delta fino a 20 chilometri dalla foce. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Siccità, la crisi idrica si sposta al Nord: i dati del Po e dei laghi. E intanto il 42,4% dell’acqua immessa in rete va dispersa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Italia il 42% dell’acqua va sprecata: l’incuria e le falle nella rete idrica ci costano 9.8 miliardi di euroIn Italia, il 42% dell’acqua distribuita viene sprecata a causa di perdite e inefficienze nella rete idrica.

La rete idrica fa acqua da tutte le parti: il 42% va sprecato, danno da 10 miliardiIl 42% dell’acqua immessa nella rete idrica italiana viene sprecato, con un danno economico stimato di circa 9,8 miliardi di euro all’anno.

Temi più discussi: Emergenza siccità: autobotti per l’acqua potabile in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A Pavia fedeli in preghiera per la pioggia; Crisi idrica e siccità, verso una desarpa anticipata; Lombardia, tra siccità e perdite, l’acqua è in crisi: autobotti in servizio, ma un terzo si spreca; Siccità, il Piemonte torna a fare i conti con l’emergenza idrica.

Crisi idrica in Sicilia, la Cisl denuncia: Persi fondi PNRR per opere strategiche sull’acqua dedalomultimedia.org/sezioni/sindac… #CrisiIdrica, #Sicilia, #PNRR, #Acqua, #Siccità, #Agricoltura, #Cisl x.com

La crisi climatica porta a suoli ‘prosciugati’ mentre un'estrema siccità colpisce l'Europa | Siccità | The Guardian reddit

Crisi idrica e siccità, verso una desarpa anticipataRiunito l'Osservatorio tecnico-politico, Sapinet: Alcuni comuni preleveranno parte dell'acqua da fonti superficiali ... rainews.it

Crisi idrica, oltre 6 miliardi stanziati ma la siccità sta già colpendo laghi e campiCrisi idrica in Italia: il Mit stanzia oltre 6 miliardi, ma il Po soffre e dal 13 luglio scatta la turnazione dell’acqua nei campi del Nord ... quifinanza.it