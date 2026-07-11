Il 42% dell’acqua immessa nella rete idrica italiana viene sprecato, con un danno economico stimato di circa 9,8 miliardi di euro all’anno. Secondo la Cgia di Mestre, le città più colpite sono Potenza, Chieti, L’Aquila, Latina e Cosenza, dove le perdite nelle tubature sono più evidenti. La percentuale di acqua dispersa rappresenta una parte significativa del totale fornito, evidenziando problemi di inefficienza nel sistema di distribuzione.

Il 42% dell’acqua immessa nella rete idrica italiana va sprecato, comportando un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l’anno. È il calcolo della Cgia di Mestre, secondo cui le città con più “falle” nelle tubature sono Potenza, Chieti, L’Aquila, Latina e Cosenza. Ogni giorno si perdono 157 litri d’acqua per ogni italiano. Nel dettaglio, secondo i dati del 2022, ogni giorno si perdono 157 litri d’acqua per ogni italiano, uno spreco che ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all’anno. “Siamo – spiegano gli artigiani di Mestre – il Paese con il prelievo idrico più alto dell’Unione europea. Nel 2023 il prelievo idrico totale in Italia è stato pari a 36,5 miliardi di metri cubi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La rete idrica fa acqua da tutte le parti: il 42% va sprecato, danno da 10 miliardi

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