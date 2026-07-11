In Italia, il 42% dell’acqua distribuita viene sprecata a causa di perdite e inefficienze nella rete idrica. Questo fenomeno provoca un costo stimato di circa 9,8 miliardi di euro all’anno. La situazione si inserisce in un contesto di estate molto calda e siccitosa, con un aumento delle difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche. La perdita di acqua si traduce in un impatto economico notevole e in una gestione complessa dell’approvvigionamento.

Milano, 11lLuglio 2026 – Viviamo un' estate torrida e sempre più segnata dalla siccità, con un' emergenza idrica che si aggrava di giorno in giorno. Di fronte a questo scenario così preoccupante è inevitabile porsi una domanda: possiamo davvero permetterci di disperdere il 42 per cento dell'acqua potabile a causa di una rete di distribuzione ormai palesemente inadeguata? In pratica, ogni giorno si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. I dati sono riferiti al 2022 e sono gli ultimi disponibili. Purtroppo, nonostante la lunga serie di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il Italia il 42% dell’acqua va sprecata: l’incuria e le falle nella rete idrica ci costano 9.8 miliardi di euro

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La rete idrica fa acqua da tutte le parti: il 42% va sprecato, danno da 10 miliardiIl 42% dell’acqua immessa nella rete idrica italiana viene sprecato, con un danno economico stimato di circa 9,8 miliardi di euro all’anno.

Acqua potabile, in Italia si perde il 42% della rete: sprechi per quasi 10 miliardi l’annoNel 2022 in Italia sono stati dispersi oltre 3,8 miliardi di metri cubi di acqua potabile, pari al 42% di quella immessa negli acquedotti.

Temi più discussi: RETI IDRICHE COLABRODO. IL 42% DELL’ACQUA VA SPRECATA: COSTO 9,8 MILIARDI; Reti idriche, Trentino-Alto Adige meglio della media italiana: disperso il 33,8% dell'acqua; Arera, prezzi luce e gas italiani tra i più alti in Europa. Dell'Acqua: differenziale pesa su competitività; Siccità sul Po: dighe piacentine al 42%, allarme nel delta.

In Sicilia metà dell'acqua si perde e ci costa un miliardo l'anno. Ma c'è anche chi fa (molto) peggio: la classifica Cgia Mestre raggruppa i dati delle perdite in tutta Italia dalla rete idrica: la media è del 42% di risorsa sprecata prima di arrivare a destinazione. Nell' x.com

Frigo che ghiaccia tutto, freezer che fa tantissimo ghiaccio. Come metto una pezza finché non arriva il tecnico? reddit

Italia, il 42% dell'acqua si perde in rete: danno da 9,8 miliardi annuiIn Italia, la dispersione idrica è un problema critico: il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene persa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro all'anno. L'analisi della Cgia di Mestre (d ... it.blastingnews.com

In Italia il 42% dell’acqua viene sprecata e ci costa quasi 10 miliardi di euro all’annoIl record negativo è della Basilicata. L’Emilia-Romagna è la regione più virtuosa con una quota di perdite del 29,7%. Tra le città, quella con meno sprechi è Como ... corriere.it