Si rischia la perdita di coscienza e anche l’annegamento Non fatele usare ai bimbi sotto i 6 anni ma anche sotto i 25 kg di peso | l’allarme del Ministero della Salute sulle maschere da snorkelign full face
Respirare con naso e bocca sott’acqua senza boccaglio ha reso le maschere da snorkeling “full face” un accessorio molto popolare anche tra i bambini. Ma proprio per i più piccoli questi dispositivi possono nascondere un rischio poco conosciuto: il possibile accumulo di anidride carbonica all’interno della maschera, con conseguenze che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita di coscienza e all’annegamento. Dopo l’allerta diffusa dal Ministero della Salute, che richiama un avviso europeo e alcuni casi clinici segnalati dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, abbiamo chiesto al professor Marco Piastra, Direttore della Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Gemelli-Università Cattolica di Roma, di chiarirci alcuni elementi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Droga da Reggio a Messina, 32 misure cautelari: rete di spaccio con minorenni anche sotto i 14 anni e 40 kg sequestratiSono state eseguite 32 misure cautelari in un’indagine su un traffico di droga che collegava la periferia nord di Reggio Calabria a Messina e altre...
Perdita di peso ma anche di capelli: scoperto un effetto collaterale di OzempicUno studio pubblicato su “The Bmj” ha evidenziato che l’uso di farmaci anti-diabete e anti-obesità della famiglia di Ozempic può causare perdita di...
Argomenti più discussi: Italia 2030, città-forno e territori in fiamme: sappiamo dove colpirà il caldo, ma non stiamo facendo abbastanza; Caffè e cuore: quante tazze al giorno sono sicure; Il Ministro della Salute ha richiesto un rafforzamento della gestione e dell'utilizzo dei beni pubblici, compresi edifici, terreni e attrezzature mediche.; Festival del Pensare 2026: quattro giorni tra Casale Marittimo e Montescudaio per ritrovare l’Umanità smarrita.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'elenco delle violazioni in materia di salute e sicurezza che comportano la perdita di benefici contributivi e agevolazioni per le imprese. I periodi di esclusione vanno da 3 a 24 mesi, in funzione della facebook
Le circolari del Ministero della Salute (novembre 2020 e aprile 2021) indicavano paracetamolo + monitoraggio domiciliare come prima linea. Condizionava fortemente i medici di base, anche per timore di responsabilità. Speranza, come mai non sei ancora in x.com