Respirare con naso e bocca sott’acqua senza boccaglio ha reso le maschere da snorkeling “full face” un accessorio molto popolare anche tra i bambini. Ma proprio per i più piccoli questi dispositivi possono nascondere un rischio poco conosciuto: il possibile accumulo di anidride carbonica all’interno della maschera, con conseguenze che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita di coscienza e all’annegamento. Dopo l’allerta diffusa dal Ministero della Salute, che richiama un avviso europeo e alcuni casi clinici segnalati dall’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, abbiamo chiesto al professor Marco Piastra, Direttore della Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Gemelli-Università Cattolica di Roma, di chiarirci alcuni elementi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si rischia la perdita di coscienza e anche l’annegamento. Non fatele usare ai bimbi sotto i 6 anni ma anche sotto i 25 kg di peso”: l’allarme del Ministero della Salute sulle maschere da snorkelign full face

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Le circolari del Ministero della Salute (novembre 2020 e aprile 2021) indicavano paracetamolo + monitoraggio domiciliare come prima linea. Condizionava fortemente i medici di base, anche per timore di responsabilità. Speranza, come mai non sei ancora in x.com