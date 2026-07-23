Perdita di peso ma anche di capelli | scoperto un effetto collaterale di Ozempic

Uno studio pubblicato su “The Bmj” ha evidenziato che l’uso di farmaci anti-diabete e anti-obesità della famiglia di Ozempic può causare perdita di capelli negli adulti con diabete di tipo 2. Il farmaco, spesso utilizzato per favorire la perdita di peso, è stato associato anche a questo effetto collaterale, oltre ai benefici per il controllo glicemico. La ricerca si concentra sugli effetti nei soggetti con diabete di tipo 2.

Per molte persone sono la sorta di bacchetta magica che permette di dimagrire. Ma i farmaci anti-diabete e anti-obesità della famiglia dell’ Ozempic hanno anche un effetto collaterale: secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica “The Bmj”, fanno aumentare il rischio di perdita di capelli (alopecia) negli adulti con diabete di tipo 2. I ricercatori spiegano infatti che «l’alopecia è stata segnalata come possibile effetto collaterale degli agonisti Glp-1, in particolare semaglutide e tirzepatide. Tuttavia, mancano studi che valutino il rischio di alopecia associato a questa famiglia di farmaci, rispetto ad altri farmaci per il diabete». 🔗 Leggi su Open.online

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