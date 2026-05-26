Droga da Reggio a Messina 32 misure cautelari | rete di spaccio con minorenni anche sotto i 14 anni e 40 kg sequestrati

Sono state eseguite 32 misure cautelari in un’indagine su un traffico di droga che collegava la periferia nord di Reggio Calabria a Messina e altre province siciliane. L’indagine ha accertato l’impiego di minorenni, anche sotto i 14 anni, come parte della rete di spaccio. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Un traffico di droga che dalla periferia nord di Reggio Calabria arrivava fino a Messina e ad altre province siciliane. È uno dei filoni centrali dell’operazione eseguita nelle prime ore della mattina dalla Polizia di Stato, con la Squadra Mobile di Reggio Calabria che ha dato esecuzione a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Blitz anti-usura a Reggio Calabria, 6 arresti e 2 sospesi dal pubblico ufficiale

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